В районе Логиново в Свердловской области построят путепровод

В Свердловской области в районе села Логиново у Каменска-Уральского построят путепровод через железную дорогу для борьбы с пробками, об этом сообщил врио губернатора Денис Паслер. Работы начнутся в сентябре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера Фото: telegram-канал врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера

Он отметил, что федеральная трасса Екатеринбург — Шадринск — Курган всегда загружена, но после строительства проблема с пробками должна быть решена «навсегда». «Вчера пообщался с жителями Каменска-Уральского. Свердловчане стоят в пробках на переезде часами, они растягиваются на десятки километров. Тратятся нервы и время»,— сказал господин Паслер.

Напомним, в прошлом году глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов в интервью «Ъ-Урал» сказал, что в пробке на переезде в Логиново можно встать более чем на час. Планы на строительство путепровода озвучивал еще тогдашний губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. По словам господина Герасимова, его появление сблизит город с Екатеринбургом в два раза и «это будет неофициально оформленный шаг к агломерации».

Ирина Пичурина