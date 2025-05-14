В Екатеринбурге открылся экономический форум «Финмаркет»

В «Екатеринбург-Экспо» начал работу форум «Финмаркет». В рамках мероприятия пройдет выставка участника финансового рынка, выступления экспертов в области экономики и тематические сессии для бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В первый день форума запланированы выступления экономиста Михаила Хазина о прогнозах развития российской и мировой экономики, эксперта в области коммерческих стратегий Гаррета Мартина Джонстона о ключах конкурентоспособности бизнеса, инвестиционного банкира Евгения Когана о трендах на рынке. В рамках панельной дискуссии обсудят «маневры» российской экономики, использование ИИ в бизнесе, денежно-кредитную политику ЦБ РФ. Во второй день форума на разных площадках города пройдут специализированные секции для бизнеса.

Форум проходит в Екатеринбурге в третий раз. По словам заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина, в этом году форум собрал около 7 тыс. участников, тогда как на первом мероприятии их было около 2,5 тыс.

В этом году организаторы сделали акцент на очном присутствии и не стали организовывать онлайн-трансляции, чтобы участники приезжали на форум и общались между собой. По словам директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерия Пиличева, на это был запрос от самого бизнеса.

Анна Капустина