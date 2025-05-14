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Обыски прошли у задержанного за получение взятки главы Новочеркасска

Дома и на работе у главы администрации Новочеркасска Юрия Лысенко прошли обыски, сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах. Уточняется, что следственные мероприятия провели вчера, 13 мая, поздно вечером.

Фото: Администрация города Новочеркасск

Фото: Администрация города Новочеркасск

Господина Лысенко задержали по ст. 290 УК (получение взятки), СКР оценивает ее сумму в 8 млн руб. По версии следствия, деньги поступили от застройщика. Взятка якобы предназначалась для содействия в строительстве школы за счет бюджетных средств, а также включения этого объекта в программу комплексного развития в Ростовской области. На неназванного подчиненного Юрия Лысенко завели дело о посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК).

Юрий Лысенко возглавил Новочеркасск в 2020 году. До этого работал на Новочеркасской ГРЭС и в администрации города.

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