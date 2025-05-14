Володин: 27 детей мигрантов из 44 попали в школу по новым правилам

Нужно проанализировать правоприменение законов, касающихся борьбы с нелегальной миграцией, и при необходимости внести в них изменения, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он рассказал, что в десяти регионах 44 ребенка приняли участие в тестировании на знание русского языка. По его словам, справиться смогли только 27 человек.

Парламентарий рассказал, что первые итоги приемной кампании несовершеннолетних иностранных граждан подвел Рособрнадзор. С момента начала тестирования на него подали заявки 1762 человека. Из них к экзамену допустили 335. Как пояснил господин Володин в Telegram, 81% отказано в принятии документов, в том числе из-за выявления недостоверных сведений в них.

С 1 апреля в российских школах начали тестировать на знание русского языка. Весь экзамен записывается на видео, а устные ответы ребенка фиксируются на аудио. Вячеслав Володин до принятия соответствующего закона говорил, что 41% детей мигрантов либо не знают, либо плохо знают русский язык, от чего страдает качество обучения остальных учеников. Для зачисления в школу детям мигрантов надо набрать на тесте 90%.

Подробности — в материале «Ъ» «После балла».