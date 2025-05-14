FT: ЕС может повысить пошлины на украинскую сельхозпродукцию с 6 июня

Евросоюз планирует существенно повысить пошлины на некоторые категории украинских товаров, в том числе сельхозпродукцию. Меры могут вступить в силу с 6 июня. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванных дипломатов.

По их информации, Брюссель намерен пересмотреть соглашение о беспошлинном ввозе на некоторые категории украинской продукции, действующее до 5 июня. На время переговоров о новом соглашении Еврокомиссия может разделить годовую беспошлинную квоту на 12 ежемесячных квот.

Предложение было направлено на рассмотрение странам сообщества, уточняют собеседники газеты. Решение связано с тем, что Польша начала кампанию по защите европейских фермеров. По оценкам издания, в случае принятия, меры ударят по экономике Украины.

Беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции в Евросоюз действует с июня 2022 года. Эти меры продлевали в 2023-ем и в 2024 году. Импорт дешевой пшеницы, сахара и птицы с Украины вызвал недовольство фермеров в Польше, Франции и других странах, так как привел к снижению цен на внутренних рынках. В марте Еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольствию Кристоф Хансен говорил, что ЕС намерен с июня сократить импорт сельскохозяйственной продукции с Украины.

Подробнее о влиянии соглашения на европейских фермеров — в материале «Ъ» «Фермерский бунт, осмысленный и беспощадный».