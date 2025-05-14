Прокуратура заинтересовалась прокатом катамаранов на Исети

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку законности организации проката на катамаранах на Исети в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Уральская транспортная прокуратура Фото: Уральская транспортная прокуратура

Прокуратура запросила в Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области сведения о заключении с предпринимателем договора о пользовании водным объектом. В случае его отсутствия может быть возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 7.6 КоАП РФ (самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий).

Напомним, в прошлом году в администрации Екатеринбурга назвали «наболевшей» проблему летних аттракционов вроде «лопни шарик» и «подтянись 16 раз». Власти разработали проект соглашения с УМВД по Екатеринбургу, у которого есть полномочия проверять документы и изымать оборудование.

Ирина Пичурина