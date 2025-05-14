За месяц жителям Кубани выдали более 46 тысяч кредитных карт

По итогам апреля 2025 года банки выдали россиянам 1,11 млн кредитных карт с совокупным лимитом 139,42 млрд руб., следует из данных Объединенного кредитного бюро. В Краснодарском крае выдали более 46 тыс. кредиток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В годовом выражении объем выдач сократился на 54%, лимиты — на 52%. Для сравнения, в апреле прошлого года оформлено 2,43 млн карт на сумму 288,85 млрд руб. Средний лимит по карте за год увеличился на 5% — до 125 тыс. руб.

В помесячной динамике зафиксировано снижение на 6% как по количеству выданных карт, так и по суммарному лимиту. В марте было открыто 1,18 млн карт с совокупным лимитом 148,91 млрд руб. Средний лимит в апреле уменьшился на 1%, составив 125 тыс. руб.

С января по апрель текущего года было выдано 4,64 млн кредитных карт на общую сумму 566,53 млрд руб. Средний лимит по ним составил 122 тыс. руб. Годом ранее банки оформили 9,31 млн карт на 986,96 млрд руб. При этом средний лимит тогда составлял 106 тыс. руб. Таким образом, за год объем выдач упал на 50%, лимиты — на 43%, тогда как средний лимит увеличился на 15%.

В апреле лидерами по совокупному объему лимитов стали Москва (73,64 тыс. карт, 11,98 млрд руб., средний лимит — 163 тыс. руб.), Московская область (59,54 тыс. карт, 8,75 млрд руб., 147 тыс. руб.), Санкт-Петербург (43,08 тыс. карт, 6,05 млрд руб., 140 тыс. руб.), Краснодарский край (46,01 тыс. карт, 5,97 млрд руб., 130 тыс. руб.) и Башкортостан (34,38 тыс. карт, 4,02 млрд руб., 117 тыс. руб.). Почти во всех регионах зафиксировано снижение выдач и лимитов, при этом средние лимиты продолжили расти.

Наиболее высокие лимиты по итогам апреля были одобрены в Сахалинской области — 209 тыс. руб., в Ненецком АО — 173 тыс. руб., Ямало-Ненецком АО — 169 тыс. руб., Камчатском крае — 164 тыс. руб. и Москве — 163 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков