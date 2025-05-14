Мать основателя группы «Ласковый май» судится с вдовой Шатунова

Валентина Кузнецова, мать основателя группы «Ласковый май» Сергея Кузнецова, подала иск к вдове Юрия Шатунова Светлане Шатуновой-Чумаковой. Истец требует отменить завещание артиста, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Причины, по которым госпожа Кузнецова хочет отменить завещание, пока неизвестны. Изначально иск подали в Савеловский суд, однако его перенаправили в Дорогомиловский суд в соответствии с правилами подсудности.

«Ласковый май» выступал в 1986–1992 годах, после чего распался и возобновил деятельность только в 2009 году. Юрий Шатунов был солистом коллектива до 1991 года, затем решил заняться сольной карьерой. Музыкант умер 23 июня 2022 года в возрасте 48 лет в результате инфаркта.

О карьере музыканта — в материале «Ъ» «Вечный тинейджер».