Вышла новая книга переехавшего в Ижевск журналиста из Голландии Вильяма Имминка

Журналист Вильям Имминк, живущий в Ижевске, выпустил книгу «Кремлевская пропаганда», в которой делится своими наблюдениями о российском обществе и критикует суждения западной прессы, пишет «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «РИА Новости» Фото: «РИА Новости»

Автор подчеркивает, что цель книги — показать, что Россия является европейской страной с обычной жизнью людей, и призывает читателей отказаться от предвзятости. Книга пока доступна только на нидерландском языке, но возможен перевод на английский.

Вильям Имминк, который уже 7 лет живет в России с женой и свободно говорит по-русски, ранее работал корреспондентом в Москве. Его первая книга «Водитель Лады», описывающая автомобильные путешествия по России, вышла в 2022 году. С женой Анной Вильям Имминк познакомился в 2016 году. Сейчас пара с ребенком живет в Ижевске и, по его словам, переезжать не планирует.