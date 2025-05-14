Количество молодых матерей на учете в центре занятости Кубани снизилось на 44%

В Краснодарском крае количество молодых матерей в возрасте до 30 лет, состоящих на учете в центре занятости в 2024 году, сократилось на 44% по сравнению с 2023 годом. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали в пресс-службе Министерства труда и социального развития региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ Фото: Павел Смертин, Коммерсантъ

В 2024 году в службу занятости населения Кубани обратилось 795 молодых матерей, у которых есть несовершеннолетние дети. Это на 633 человека меньше, чем в 2023-м, когда обратилось 1428 женщин. В прошлом году при содействии службы занятости населения трудоустроили 515 матерей.

В период с января по апрель 2025 года в Краснодарском крае в службу занятости населения обратилось 175 молодых матерей. Трудоустроили 90 женщин. Как сообщили в министерстве, чаще всего они работают в сфере торговли, образования, промышленности, в области здравоохранения и социальных услуг, а также в сфере деятельности гостиниц и предприятий общественного питания.

Кроме того, как сообщили «Ъ-Кубань», в 2024 году в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» профессиональное обучение прошли 179 женщин с детьми дошкольного возраста и 308 молодых матерей в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

Алина Зорина