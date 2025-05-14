Падение продаж новых автомобилей в Перми в апреле снизилось

За апрель регистрация новых легковых автомобилей в Пермском крае снизилась на 26,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По данным профессионального сообщества «Автомаркетолог» и аналитиков VERRA, всего в апреле в регионе зарегистрировано 1691 новое легковое авто. Несмотря на снижение относительно 2024 года, это на 35,6% больше показателя, зафиксированного в марте 2025–го. Месяцем ранее было зарегистрировано всего 1247 машин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Согласно информации аналитиков, в апреле этого года из 30 марок, поставленных на учет, сокращение показали 17, в прошлом месяце — 22. Среди них — Land Rover (–81,8%), Kia (–70%), Omoda (–56,4%), Jetour (–50%), Exeed (–47,2%), Changan (–41,7%). Также снизили продажи Lada (–37,7%), Geely (31,8%), Chery (–12,1%). Вместе тем на 100% увеличилось число регистраций сразу пяти брендов, включая JAC, Xcite, SWM, Hyundai, Knewstar. В России в целом, по данным «Автостата», продажи новых легковых машин в апреле увеличились на 27,9% относительно предыдущего месяца, но сократились на 25,5% год к году (до 79,8 тыс. штук).

Кроме того, за апрель на 2,2% год к году уменьшилось количество зарегистрированных в Прикамье подержанных легковых автомобилей. Всего на учет было поставлено 7299 авто. Тем не менее этот показатель выше мартовского на 18,6% (6154).

Продажи машин в Прикамье начали падать в конце 2024 года. В феврале рынок сократился на 23%. До этого масштабное снижение продаж новых автомобилей наблюдалось в 2022 году, когда сегмент просел на 59,1% на фоне ухода из РФ иностранных автоконцернов. В марте 2025 года продажи новых авто в регионе сократились на 47%. Падение показали большинство брендов, включая отечественную Lada и китайские Haval и Chery. Причиной стала в том числе высокая ключевая ставка ЦБ РФ, влияющая на процентные ставки кредитования.