Циклонический вихрь принесет в Петербург небольшие дожди и похолодание 14 мая

Пришедший с юго-востока обширный циклонический вихрь окажет влияние на погоду в Петербурге 14 мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам синоптика, в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Воздух прогреется до 14 градусов, что ниже климатической нормы.

Ветер будет дуть с запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление упадет и составит 750 мм рт. ст., что ниже нормы. В четверг в городе на Неве ожидается очень похожая погода.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что накануне был редкий день в нынешем мае, когда температура воздуха в Петербурге оказалась близка к своей климатической норме, столбики термометров показали почти +17 градусов.

Андрей Маркелов