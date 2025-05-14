В Волгограде возбудят дело после обрушения фасада объекта культурного наследия

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов возбудит уголовное дело по факту обрушения части фасада объекта культурного наследия в Волгограде. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Василию Семенову также предстоит доложить об установленных обстоятельствах. Соответствующее поручение, исполнение которого поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, дал глава СКР Александр Бастрыкин.

По данным СМИ, очередное обрушение части фасада произошло у дома № 28 по ул. Советской в центре Волгограда. Речь идет об объекте культурного наследия. Рядом находится музей-панорама «Сталинградская битва».

Отмечается, что куски лепнины и капители декоративной колонны рухнули на тротуар с высоты пятого этажа. В СМИ указали и на то, что фонд капремонта региона свыше 10 лет оказывается не в состоянии качественно отремонтировать этот дом.

Павел Фролов