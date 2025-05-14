«Трактор» обыграл «Локомотив» в первом матче финала Кубка Гагарина

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» одержал победу над ярославским «Локомотивом» в первом матче финала Кубка Гагарина. Счет составил 2:1 в пользу южноуральцев.

Матч прошел 13 мая в Ярославле. Из «Трактора» шайбы в ворота противника забили Максим Шабанов и Александр Кадейкин. В составе «Локомотива» отличился Максим Березкин.

Счет в серии теперь составляет 1:0 в пользу «Трактора». Следующий матч между командами пройдет 15 мая в Ярославле.