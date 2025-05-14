В Оренбуржье расследуют обрушение породы на горном комбинате

Начата проверка по факту инцидента на горно-обогатительном комбинате (ГОК) в Гае. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На предприятии обрушилась порода. Никто не погиб, однако один человек получил травму. Врио губернатора Оренбуржья Евгений Солнцев поручил региональному минздраву взять на контроль ситуацию с пострадавшим.

В настоящее время сотрудника предприятия осмотрели медики. Он получает необходимое лечение.

Контрольный орган намерен выяснить, соблюдались ли на Гайском ГОКе требования безопасности во время работ. Также проверку проводят следователи.

Георгий Портнов