Бывшая прима-балерина Мариинского театра Алла Осипенко умерла в 92 года

Народная артистка РСФСР, бывшая прима-балерина Мариинского театра Алла Осипенко умерла в возрасте 92 лет. О смерти балерины сообщила пресс-служба театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алла Осипенко в 1968 году

Фото: J. de Nies / Национальный архив Нидерландов Алла Осипенко в 1968 году

Фото: J. de Nies / Национальный архив Нидерландов

«Выдающаяся балерина с уникальными данными, которая была одинаково гармонична как в спектаклях наследия, так и в современной для себя хореографии — имя Аллы Осипенко не просто вписано в историю балета, она стала настоящим лицом эпохи»,— говорится в заявлении.

Невестка балерины Оксана Базилевич сообщила «РИА Новости», что Алла Осипенко умерла сегодня, в 6:00 мск. По словам госпожи Базилевич, церемония прощания, скорее всего, пройдет в Князь-Владимирском соборе в Санкт-Петербурге. Дата мероприятия еще не установлена.

Алла Осипенко родилась в 1932 году в Санкт-Петербурге. Училась у знаменитой балерины Агриппины Вагановой. В 1950 году была принята в Мариинский театр, где выступала на протяжении 20 лет. Она исполняла роли в балетах «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Баядерка», «Спартак», «Каменный цветок» и других. Госпожа Осипенко также выступала в театре Леонида Якобсона «Хореографические миниатюры» и Ленинградском театре современного балета Бориса Эйфмана. Затем балерина преподавала в труппах России, Италии, Франции, США и Канады.