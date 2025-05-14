В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение

В Республике Крым сохраняется штормовое предупреждение о непогоде 14 и 15 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Согласно данным метеорологов, на полуострове ожидается переменная облачность, ночью осадков не будет, однако днем возможен дождь. Температура воздуха на побережье составит +10 градусов, днем +15…+20, а в горах около +13 градусов.

Кроме того, в восточных районах региона сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Жителям рекомендуют воздержаться от разжигания костров.

Алина Зорина