Полиция Екатеринбурга обнаружила в подвале вебкам-студию

В Екатеринбурге в подвале многоквартирного дома в районе перекрестка улиц Фрунзе — 8 Марта выявили вебкам-студию, занимавшуюся трансляцией порнографического контента, сообщил член общественной палаты Дмитрий Чукреев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Жители дома, где находилась студия, сообщили о подозрительных девушках, которые стали ходить в подвал, общественникам. Вместе с полицейскими они обнаружили в подвале пять комнат, оборудованных для съемки и трансляции видео. В момент рейда одна из девушек, которой было 18 лет, в одном нижнем белье вела трансляцию для американской аудитории. «Сказала, что за две недели получила 15 тыс. руб. — смешная сумма по сравнению с тем, сколько получают за это организаторы. Девчонка, надеюсь, еще одумается»,— сказал Дмитрий Чукреев.

Полицейские изъяли десятки анкет девушек и оборудование с серверами. Продолжается установление личности организаторов, опрашивается охранник-администратор. Будет проведена проверка по ст.242 УК РФ (незаконные изготовление и публичная демонстрация порнографических материалов) — причастным грозит от двух до шесть лет колонии.

Напомним, в прошлом году Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговоры 14 обвиняемым в участии трансляций порно. Ранее по подозрению в организации преступления был задержан гражданин одной из восточноазиатских республик и его земляк, а также 13 девушек и молодых людей в возрасте от 18 до 22-х лет, которые были «актерами» на онлайн-трансляциях.

Ирина Пичурина