В Омской области создадут министерство молодежной политики

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указ о создании министерства молодежной политики в регионе. Решение вступит в силу с 15 июля текущего года, сообщил он в своем Telegram-канале.

Как писал «Ъ-Сибирь», в июне 2024 год областное министерство по делам молодежи, физкультуры и спорта было разделено на министерство спорта и главное управление молодежной политики, руководителем которого стала Светлана Лопуценко.

О намерении создать министерство молодежной политики тогда еще врио главы региона Виталий Хоценко заявил в апреле 2023 года.

Александра Стрелкова