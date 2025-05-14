Иран проведет переговоры с «евротройкой» по ядерной программе

Иран проведет 16 мая переговоры с Францией, Германией и Великобританией («евротройкой») по поводу ядерного соглашения 2015 года в Стамбуле. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два европейских и один иранский дипломатические источники.

Ранее запланированные на 2 мая переговоры с «евротройкой» были отложены из-за опасений, что они могут создать параллельный курс и помешать переговорам Ирана с США.

По словам собеседников издания, дипломаты решили провести переговоры, поскольку в их интересах поддерживать диалог с Ираном и подтвердить, как они видят параметры новой ядерной сделки. Как отметили в агентстве, Иран стремится провести переговоры, чтобы сохранить свои возможности и оценить позицию европейских держав в отношении повторного введения санкций ООН.

Согласно резолюции ООН о ядерном соглашении 2015 года, страны «евротройки» могут восстановить санкции ООН против Ирана до 18 октября. Дипломаты, а также документ, изученный Reuters, указывают, что без значимого соглашения к августу активность по сделке может резко сократиться.