Неизвестные осквернили мемориал Город Трудовой доблести в Комсомольске-на-Амуре

Следственный отдел Комсомольска-на-Амуре в Хабаровском крае по результатам проверки сообщений в соцсетях возбудили уголовное дело по факту вандализма (ст. 214 УК), сообщило региональное управление СКР. 12 мая в сети появилась информация о том, что стелу «Комсомольск-на-Амуре — город Трудовой доблести» измазали краской вандалы.

Мемориал был открыт 11 декабря 2024 года на пересечении проспекта им. Ленина и ул. Васянина. Место выбрали сами жители города голосованием в 2021 году. Мемориал включает стелу высотой 25 м и горизонтальные пилоны, на которых изображены лица горожан, которые в годы Великой Отечественной войны выпускал нужную фронту продукцию. Изображения сделаны по фотографиям военных лет из краеведческого музея и музеев заводов города. По неофициальным данным, возведение мемориала стоило бюджету региона более 80 млн руб.

Следователи допрашивают свидетелей, проводят необходимые следственные и иные процессуальные действия для установления обстоятельств.

Эрнест Филипповский, Хабаровск