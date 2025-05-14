Семья Нины Гребешковой назвала дату и время прощания с актрисой в Москве

Церемония прощания и похороны заслуженной артистки России и вдовы режиссера Леонида Гайдая Нины Гребешковой пройдут 14 мая в Москве на Кунцевском кладбище в 12:00.

По решению семьи прощание состоится в закрытом формате. Однако все желающие смогут проститься с актрисой на Кунцевском кладбище, сообщила ТАСС внучка актрисы Ольга Худякова.

Заслуженная артистка РФ Нина Гребешкова умерла на 95-м году жизни 12 мая. Кинокарьера актрисы насчитывает более 80 ролей. Среди наиболее известных: Надежда Горбункова в фильме «Бриллиантовая рука» (1968), Анна Горбушкина в первой из трех новелл «Не может быть!» (1975) по произведениям Михаила Зощенко, Мусик и царица Тамара в фильме «12 стульев» (1971), тетя Клава в «Спортлото-82» (1982) и др.