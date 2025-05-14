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Коммерсантъ FM
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Love Republic выпустила кружевную коллекцию

В новом лимитированном дропе Love Republic Studio главный акцент сделан на технике кроше и актуальной ажурной вышивке. В капсульную коллекцию вошли 20 изделий, а ее ключевыми образами стали черный комплект из тенселя с вышивкой, ажурный мини-комбинезон без бретелей и костюм из оверсайз-жакета с отделкой из шитья и кружевной юбки миди. Настроение коллекции выдержано и в натуральной цветовой палитре: цвет небеленого полотна, молочный, кремовый, бежевый оттенки, а на контрасте — классический черный.

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Фото: Love Republic

Фото: Love Republic

Фото: Love Republic

Фото: Love Republic

Фото: Love Republic

Фото: Love Republic

Фото: Love Republic

Фото: Love Republic

Фото: Love Republic

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Фото: Love Republic

Фото: Love Republic

Фото: Love Republic

Фото: Love Republic

Фото: Love Republic

Фото: Love Republic

Фото: Love Republic

Фото: Love Republic

Фото: Love Republic

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