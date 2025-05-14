Рост внутреннего туризма в России обгоняет рост выездного

Объем внутреннего туризма в 2025 году может вырасти на 10—15%, выездного — на 5—8%, прогнозируют в консалтинговой компании Neo. По данным Погранслужбы ФСБ, за I квартал россияне совершили 5,57 млн выездов за рубеж (+4,6% г/г), из них 2,24 млн — с целью туризма (+10,7%). Внутри страны, по данным Росстата, число гостей в отелях выросло на 5%, до 18,3 млн.

Партнер по развитию бизнеса Neo Альбина Корягина замечает, что рост выездного рынка сдерживается фактическим запретом на поездки за рубеж для госслужащих и военных, высокой стоимостью путешествий, ограниченным количеством доступных направлений, сложностями с получением шенгенских виз, блокировкой за рубежом российских банковских карт. Расти выездной рынок, по мнению эксперта, может преимущественно за счет поездок в страны Азии и Ближнего Востока.

Драйверами для внутреннего рынка госпожа Корягина называет развитие отдельных направлений — Байкала, Алтая, Северного Кавказа. Но, отмечает она, поток растет преимущественно за счет бюджетных туристов, в том числе автопутешественников, однако на их траты на поездки может негативно повлиять высокая инфляция.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Турист пойдет любым путем».