Пять человек пострадали при ударе ВСУ в Белгородской области

В результате атак украинских беспилотников в Белгородской области пострадали пять человек, среди которых два мирных жителя и три сотрудника скорой помощи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его данным, в Шебекино сработал РЭБ и подавил дрон, который при этом сдетонировал в воздухе. Взрыв причинил травмы мужчине — у него минно-взрывная травма и осколочное ранение правого бедра. Пострадавший обратился в ЦРБ Шебекино, затем его переведут в горбольницу №2 Белгорода. Помимо этого от взрыва повреждены автомобиль, здание соцобъекта и остекление жилой квартиры в многоэтажке.

В поселке Шамино частный дом был атакован дронами, в результате чего мужчина получил баротравму. Медики скорой помощи оказали помощь на месте, и пострадавший отказался от госпитализации. В доме из-за детонации возник пожар, кровля загорелась, однако пожарные быстро ликвидировали огонь.

Господин Гладков уточнил, что несколько FPV-дронов снова атаковали пожарные расчеты и медицинских работников. Один из дронов был сбит, по другому сработал РЭБ, но беспилотник взорвался рядом с автомобилем скорой помощи. Врач, фельдшер и водитель получили баротравмы и направлены в областную клиническую больницу. Автомобили пожарной службы и скорой помощи получили повреждения.