Матчбол на три часа

Очередной день Internazionali BNL d’Italia, объединенного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации категории 1000 с общим призовым фондом €14 млн, получился неудачным для российских игроков. В четвертом круге выбыли из борьбы Даниил Медведев, уступивший итальянцу Лоренцо Музетти, и Карен Хачанов, не справившийся с испанцем Карлосом Алькарасом, а Диана Шнайдер не реализовала свои шансы в четвертьфинале против Джасмин Паолини из Италии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский теннисист Даниил Медведев

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters Российский теннисист Даниил Медведев

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Лоренцо Музетти, с которым первая ракетка России Даниил Медведев имел дело в четвертом круге Открытого чемпионата Италии, на данный момент является его прямым конкурентом в борьбе за место в первой десятке мирового рейтинга. Дойдя недавно до полуфинала в Мадриде, 23-летний итальянец впервые стал девятой ракеткой мира, отодвинув Медведева за пределы топ-10. Не слишком удачно проведя первые три месяца нынешнего сезона, с началом грунтовой серии Музетти резко преобразился и кроме испанского «мастерса» здорово выступил на первом апрельском «тысячнике» в Монте-Карло, где лишь в финале уступил испанцу Карлосу Алькарасу.

Стиль Музетти нельзя назвать особенным. Он демонстрирует классический теннис по всему корту, используя эстетичный одноручный удар слева. Две предыдущие встречи с Медведевым, проведенные летом 2023 года на американском харде, Музетти почти без вариантов проиграл, однако сейчас соотношение сил изменилось. Учитывая спад, который Медведев пытается преодолеть уже несколько месяцев, было ясно, что легко ему не будет.

В целом россиянин провел неплохую встречу. Но Музетти выглядел стабильнее, а результат предопределили неудачные для Медведева конец первой партии и начало второго сета.

Кульминация же наступила в последнем гейме, когда Музетти подавал на матч.

Дождь, который к тому времени уже давно шел, при счете 30:30 усилился до ливня, однако французский судья Рене Лихенштайн прервал игру лишь после следующего розыгрыша, который итальянец выиграл укороченным ударом. Затем наступила пауза, длившаяся без малого три часа, а доигрывание получилось очень коротким. Не подав с первого мяча, Музетти разыграл нехитрую комбинацию и тринадцатым ударом в розыгрыше поставил победную точку. В итоге — 7:5, 6:4. Таким образом, Медведев начинает непосредственную подготовку к стартующему 25 мая Открытому чемпионату Франции, имея в своем активе четвертые круги в Монте-Карло и Риме, а также четвертьфинал в Мадриде.

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До него во вторник потерпели поражение Карен Хачанов, который временами эффектно смотрелся на фоне испанца Карлоса Алькараса, но уступил — 3:6, 6:3, 5:7, и Диана Шнайдер. Встречаясь в четвертьфинале с пятой ракеткой мира итальянкой Джасмин Паолини, она потерпела на редкость обидное фиаско: ведя во второй партии — 4:0, а в третьей — 2:0, дважды отдала по шесть геймов подряд и проиграла — 7:6 (7:1), 4:6, 2:6. Таким образом, единственным российским игроком, продолжающим выступление в Риме в одиночном разряде, остается Мирра Андреева, которая в среду в четвертьфинале сыграет с американкой Коко Гауфф.

Евгений Федяков