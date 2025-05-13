На Кубани количество объектов дорожного сервиса в 2024 году выросло на 7%

По данным на январь 2025 года в Краснодарском крае насчитывалось 5,5 тыс. объектов дорожного сервиса. По сравнению с 2023 годом их число выросло на 7%, сообщил на еженедельном планерном совещании в Заксобрании Кубани глава регионального департамента потребительской сферы и рынка алкоголя Роман Куринный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Среди них — 563 заправки, более 2 тыс. точек по торговле продовольствием и смешанными товарами, порядка 800 предприятий общественного питания и не менее 700 станций техобслуживания.

Отдельно Роман Куринный остановился на работе многофункциональных комплексов, объединяющих услуги для автопутешественников, развитии сезонных ярмарок вдоль дорог, необходимости борьбы с несанкционированной торговлей и проблеме рекламных щитов, закрывающих обзор на трассах.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко напомнил, что тема с развитием придорожного сервиса — не новая и уже не раз поднималась.

«Ежегодно край принимает около 20 миллионов туристов. Треть из них приезжает на автомобилях. Если учитывать еще и транзитных путешественников, направляющихся в Крым, становится ясно, какое количество людей проезжает по нашим дорогам. И именно от состояния заправок и других объектов дорожной инфраструктуры у гостей формируется первое впечатление о регионе», — подчеркнул он.

Одной из центральных тем обсуждения стала нехватка туалетов на заправках. Прозвучали предложения оборудовать вдоль трасс полноценные зоны отдыха, где туристы смогут не только заправиться, но и перекусить, сходить в чистый санузел, купить необходимые товары.

«Нужно создавать комфортные условия для гостей, чтобы они запоминали хорошие заправки — где можно поесть, где чисто и ухоженно. Чем раньше начнем решать эти вопросы, тем лучше. Туриста надо удерживать», — подытожил Юрий Бурлачко.

Леонид Ломакин