Незаверенному верить

Даже если протокол об итогах дистанционного электронного голосования (ДЭГ) не заверен электронными цифровыми подписями (ЭЦП) председателя и секретаря избирательной комиссии, суды не обязаны его дисквалифицировать, так как требования федерального закона об ЭЦП не распространяются на правоотношения, возникающие в ходе выборов. Об этом говорится в определении административной коллегии Верховного суда (ВС), которая отклонила кассационную жалобу экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Ильи Свиридова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Илья Свиридов оспаривал итоги прошедших в 2024 году выборов в Мосгордуму, добиваясь отмены результатов по избирательному округу №44, где он баллотировался. В своей жалобе политик доказывал, что процедура ДЭГ противоречит закону, а при голосовании были допущены нарушения, не позволяющие достоверно определить волеизъявление избирателей. В частности, указывал заявитель, список избирателей и данные об итогах ДЭГ не подписывались электронными подписями в соответствии с требованиями закона «Об электронной подписи», а ДЭГ было доступно только гражданам, верифицированным на портале «Госуслуги», что нарушает принцип свободных выборов. Кроме того, комплект эксплуатационных документов, включая руководство по эксплуатации и технический паспорт на систему ДЭГ, не публиковались, что противоречит принципу гласности и открытости выборов, а сертификат безопасности на систему датирован 2021 годом и явно устарел, утверждал господин Свиридов.

Однако Верховный суд не увидел оснований для пересмотра решений нижестоящих судов, которые отказались отменять итоги выборов. В определении административной коллегии ВС отмечается, что заявитель фактически ставит вопрос о неправомерности применения ДЭГ, которое, по его мнению, нарушает один из принципов проведения выборов, а именно запрет на вмешательство в деятельность избиркомов со стороны органов власти. «Однако возможность проведения во время выборов электронного голосования установлена федеральным законодателем, следовательно, не может при рассмотрении настоящего административного дела квалифицироваться как иное нарушение избирательного законодательства»,— указывает ВС.

Также, по мнению суда, в ходе разбирательства не были установлены нарушения, которые могли бы существенно повлиять на волеизъявление избирателей, а ведь именно они могут стать основанием для отмены результатов выборов. Отсутствие в данных об итогах ДЭГ электронных подписей председателя и секретаря Мосгоризбиркома также не является существенным нарушением, отметил ВС. Закон об ЭЦП регулирует ее использование при совершении гражданско-правовых сделок, оказании государственных услуг и исполнении государственных функций, но он неприменим к законодательству о выборах и не определяет требования к избирательной кампании, разъяснил ВС.

Илья Свиридов заявил “Ъ”, что не согласен с такой трактовкой и намерен продолжить борьбу, дойдя, если потребуется, и до Конституционного суда. Однако перед ним вопрос придется ставить более широко, полагает политик: в частности, о том, что перепроверить результаты ДЭГ невозможно в том числе и в судах, а это ставит под сомнение один из базовых принципов выборов — их прозрачность и открытость.

Это уже не первый случай, когда ВС подтверждает легитимность электронного волеизъявления: так, в 2022 году он уже высказался по поводу правомерности многодневного голосования с использованием онлайн-технологий на муниципальных выборах 2022 года в Москве. Однако позицию о неприменимости закона об ЭЦП к выборам ВС сформулировал впервые, отмечает электоральный юрист Гарегин Митин, хотя в решениях нижестоящих инстанций она уже встречалась. Эксперт считает данное ВС разъяснение вполне логичным, ведь сам закон об ЭЦП уже определяет предмет своего регулирования. Что, впрочем, не отменяет актуальности вопроса о совершенствовании в этом отношении избирательного законодательства, добавляет господин Митин.

Анастасия Корня