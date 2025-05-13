Специалисты очистили гранит на набережных Невы к началу летнего сезона

К началу летнего туристического сезона на гранитных набережных Петербурга провели генеральную уборку, сообщает пресс-служба Смольного. Для удаления загрязнений с гранита применяют струйно-вихревую технологию, при которой речной песок подается струей воздуха под давлением. Метод позволяет очищать поверхность камня максимально бережно.

На текущий момент свой первозданный вид приобрел гранит набережных Мойки, Фонтанки, Карповки, Ждановки, канала Грибоедова, Крюкова канала, Зимней канавки. Также работы велись на берегах Невы: очищена гранитная облицовка на набережной Лейтенанта Шмидта, Арсенальной, Синопской, Воскресенской, Малоохтинской, Смольной набережных.

Общая площадь очищенногго камня составила 113 тыс. кв. м, что равнозначно береговой линии протяженностью 45 км. Было израсходовано более 750 тонн чистого речного песка. По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, специалисты внимательно следят за состоянием набережных, так как очень много гостей приедут в город на Петербургский международный экономический форум и Главный военно-морской парад.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что депутат ЗакСобрания от фракции «Единая Россия» Алексей Цивилев предложил штрафовать кикшеринговые компании, если их электросамокаты мешают уборке.

Андрей Маркелов