Траур по прибыли

Коммерческий рынок ритуальных услуг в Сочи показывает отрицательную динамику. По данным статистики, спрос за год снизился на 7,84%. При этом, в целом по региону данный показатель вырос на 10%. На фоне снижения спроса на курорте растет стоимость похоронных услуг по причине удорожания рабочей силы и материалов для памятников, констатируют эксперты. По их прогнозам, в ближайший год цены на похоронные услуги в Сочи вырастут на 10-15%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Объем платных ритуальных услуг, оказанных профильными организациями Сочи, в 2024 году составил 47 млн руб. По данным Краснодарстата, показатель по сравнению с 2023 годом снизился на 7,8%. При этом, как отмечают в статистическом ведомстве, в масштабах всего Краснодарского края за десять месяцев 2024 года рынок, напротив, вырос почти на 10%, превысив 4,5 млрд руб. (против 4,1 млрд руб. за аналогичный период 2023 года).

Как сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе Краснодарстата, по последним данным, которые датируются октябрем 2024 года, ритуальные услуги на Кубани подорожали по сравнению с декабрем 2023-го на 8,6%. Например, стоимость изготовления гроба выросла на 8%, рытья могилы — на 9,4%, кремации — на 7,3%.

По словам владельца франшизы похоронных домов «Журавли» Ильи Болтунова, определенные корректировки в показатели похоронного рынка Краснодарского края внесла сначала пандемия коронавируса, а затем — СВО. Спрос на пике этих событий, по словам эксперта, был максимальным, после — стал постепенно снижаться.

«Отдельные статистические данные сегодня показывают определенный рост, но необходимо понимать, что статистика — это не всегда реальное отражение действительности на рынке. В начале 2025 года ситуация примерно такая же»,— подчеркнул господин Болтунов. Он отмечает, что в ситуации снижения спроса некоторые компании применяют политику удержания цены за счет упрощения качества оказываемых услуг.

Директор мастерской камня «Леонардо» Юлия Александровская констатирует падение спроса на памятники в Сочи, причем — третий год подряд и особенно в премиум-сегменте. «Осень 2024 года стала критичной — вопреки традиционному сезонному росту, заказов почти не было. В сентябре обычно спрос растет, но в прошлом году с сентября до декабря количество заказов можно было на пальцах пересчитать», — отмечает госпожа Александровская.

Средняя стоимость стандартного памятника из карельского гранита в Сочи, по данным директора мастерской, колеблется от 65 до 80 тыс. руб. За последние пять лет, по ее словам, памятники подорожали примерно вдвое. «Еще один удар по локальным компаниям — изменение предпочтений. Раньше брали строгие вертикальные стелы, сейчас 70% заказов — фигурные памятники или горизонтальные плиты», — отмечает госпожа Александровская.

Такие изделия, по словам эксперта, требуют больше качественного материала, который в основном привозится из Карелии и Китая. Кроме того, на рынке отмечается большой спрос на обученных специалистов, которые умеют работать с техникой и материалом.

По словам представителя похоронной службы «Гранит» в Сочи Светланы Полонец, цена памятников растет из-за удорожания материала, логистики, а также услуг, оказываемых специалистами при захоронении, перевозке и др. Эксперт отмечает, что многие компании сегодня не хотят работать с китайским гранитом, так как среди клиентов распространено мнение, что камень химически окрашен. Однако, по словам госпожи Полонец, это не всегда соответствует действительности. Кроме того, она обращает внимание на то, что сейчас разницы в цене между привозным материалом из Карелии, который всегда был дешевле, и из Китая практически нет.

По мнению участников рынка, в ближайший год цены на похоронные услуги в Сочи вырастут на 10-15%, но спрос продолжит падать. Местный бизнес, по словам экспертов, может не справиться с этим, а краевые операторы, — укрепят позиции.

Алина Зорина