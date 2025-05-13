Социальный лифт загрузили полуфиналистами

В подмосковной мастерской управления «Сенеж» 13 мая открылся полуфинал второго сезона кадрового конкурса «Лидеры России. Политика». Выступивший на церемонии первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко напомнил участникам проекта, что именно из них будет сформировано «новое поколение руководителей». А представители пяти парламентских партий дали понять, что имеют на будущих победителей собственные виды, в том числе связанные с выборами в Госдуму 2026 года.

Обращаясь к собравшимся в зале полуфиналистам (в их число вошли те, кто успешно прошел дистанционное тестирование и очные контрольные тесты), Сергей Кириенко напомнил, что президент Владимир Путин «последовательно реализует систему социальных лифтов, позволяющих сформировать новое поколение руководителей». В подтверждение эффективности этой работы господин Кириенко привел несколько цифр: Высшая школа государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС, так называемая Школа губернаторов, подготовила 60 глав регионов и семь федеральных министров, флагманский конкурс «Лидеры России» дал стране 18 мэров, а из победителей первого сезона «Лидеров России. Политика» (ЛРП) выросли 22 депутата и два сенатора.

Конкурс ЛРП традиционно проходит в год, предшествующий думским выборам, и ориентирован на отбор возможных кандидатов. Победителями первого сезона, завершившегося в 2020 году, стали 49 человек, 22 из которых избрались в Госдуму на выборах 2021 года. Заявки на второй сезон, открывшийся в ноябре 2024-го и приуроченный к выборам-2026, подали 17 тыс. человек.

Выступившие следом партийцы, участвующие в ЛРП в качестве наставников, не скрывали, что были бы не прочь заполучить кого-то из победителей конкурса в свои ряды. Так, секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев признался, что единороссы уже ищут среди участников ЛРП потенциальных кандидатов на выборы, в том числе думские. Он особо отметил, что в зале находятся 13 ветеранов СВО, которые «не на словах, а на деле доказали, что они настоящие патриоты», и их участие в конкурсе придает ему «особую атмосферу».

Всем полуфиналистам единоросс пожелал «не только выиграть, но и капитализировать самого себя».

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») заверил будущих политиков, что конкурс даст им «достаточно знаний и опыта, чтобы пройти этот путь более успешно, совершив меньше ошибок», а политсистема получит «заметное кадровое пополнение, которое точно ее усилит». Первый зампред думского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов (ЛДПР), в свою очередь, пообещал, что участники ЛРП смогут попасть в Думу даже раньше осени 2026-го — на стажировку, в ходе которой они смогут разобраться в нюансах разработки, согласования и принятия законодательных инициатив. Кроме того, либерал-демократы постараются организовать поездки стажеров по России в рамках региональной думской недели.

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко (КПРФ) выразил мнение, что конкурс помогает восстановить «механизмы преемственности» во власти. «Какой бы ни была успешной государственная политика в моменте, в сегодняшнем дне, это не позволит добиться стратегического успеха, если мы не обеспечим продолжение и развитие ее в дне завтрашнем»,— пояснил коммунист свою мысль. А глава думского комитета по конкуренции Валерий Гартунг («Справедливая Россия — За правду») назвал ЛРП «важным фильтром, который поможет сделать сообщество участников конкурса еще более интеллектуальным». Ведь среди наставников стало больше «признанных политиков», а стать победителем можно, только если участник проходит всю программу и доказывает ее усвоение, подчеркнул депутат.

По итогам двухдневных «оценочных мероприятий» будут отобраны до 100 финалистов, которых пригласят для прохождения 10-месячного обучения по программе ВШГУ. По словам ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова, слушателей курсов ждут «мощные спикеры» в лице представителей администрации президента, правительства и обеих палат парламента. Ранее господин Комиссаров анонсировал конкретные темы обучения во втором сезоне ЛРП. Среди них — «Российская государственность и текущие вызовы», «Конституционное устройство РФ и система органов публичной власти», «Политическое администрирование», «Управление информационной повесткой» и др.

Божена Иванова