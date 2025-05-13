Уехавшим протягивают Административный кодекс

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий составлять административные протоколы в отношении живущих за границей граждан за любые правонарушения, «направленные против интересов РФ». Тот же документ разрешает арест имущества релокантов в качестве обеспечительной меры. Опрошенные “Ъ” юристы предупреждают, что нечеткость формулировки «создает риски произвольного применения» новой нормы. Об этом же говорили при обсуждении проекта в Госдуме, тем не менее документ был принят практически единогласно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Проект поправок к КоАП РФ был внесен в федеральный парламент в октябре 2024 года Госсоветом Татарстана и депутатом Госдумы Айратом Фарраховым (ЕР). Они предложили изменить ч. 3 ст. 1.8 КоАП. Сейчас в ней говорится, что юрлица за пределами РФ подлежат ответственности за совершение сделок с имуществом, полученным преступным путем (ст. 15.27.3 КоАП РФ), и за незаконное вознаграждение от их имени (ст. 19.28), а физлица — за участие в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33), но только если действия во всех случаях направлены против интересов РФ.

Татарские же депутаты предлагают наказывать релокантов за любые правонарушения, «направленные против интересов России». Различий между юрлицами и физлицами при этом не делается.

Необходимость изменений в Госсовете Татарстана объясняли тем, что именно за границей «общественные лидеры и активисты осуществляют деятельность» против интересов страны, а привлечь их за это к административной ответственности сейчас нельзя. Также для «недопущения уклонения» от ответственности депутаты предлагают применять арест имущества релокантов, пока «ведется производство по делу о правонарушении» — то есть в качестве обеспечительной меры.

Перед внесением в Госдуму татарские законодатели доработали инициативу по поручению правительства РФ. После этого в проекте появилась статья об оповещении релокантов — через законных представителей или по электронной почте. Кроме того, формулировка о распространении на уехавших лишь нескольких статей КоАП РФ — например, о дискредитации армии и злоупотреблении свободой слова — была заменена пассажем о любых правонарушениях против интересов страны. На это, в свою очередь, обратил внимание комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Он призвал доработать документ ко второму чтению, пояснив, что «перечень правонарушений должен быть исчерпывающим и закрытым» (см. “Ъ” от 9 апреля).

На слушаниях 13 мая в Госдуме эту мысль развил содокладчик, член комитета Отари Аршба (ЕР). По его словам, формулировка «направленная против интересов РФ», по сути, касается «любых сфер общественных отношений», например безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды, поэтому документ надо доработать. «Отсутствие правовой определенности может открыть возможности для произвольного усмотрения правоприменителя»,— предупредила депутат Нина Останина (КПРФ). А ее однопартиец Алексей Куринный обратил внимание, что формулировки проекта позволяют штрафовать иностранцев на их же территории за нарушения российского законодательства. Докладчик господин Фаррахов пояснил, что авторы поправок не видят разницы между гражданином РФ и иностранцем. На ремарку господина Куринного о том, что по КоАП РФ арест может быть наложен лишь на «орудия и предметы совершения правонарушений, а не на другие предметы», докладчик отреагировал так: «Это исключительно обеспечительная мера с целью исполнения наложенного штрафа».

Впрочем, ряду парламентариев инициатива показалась слишком мягкой.

Депутат Вадим Булавинов (ЕР) предложил заодно увеличить содержащийся в КоАП двухлетний срок давности привлечения к ответственности уехавших граждан. А депутат Татьяна Соломатина (ЕР) и вовсе высказалась за то, чтобы законопроект получил обратную силу и позволил привлекать релокантов задним числом. Впрочем, господин Фаррахов дал понять, что эти предложения реализованы не будут. В итоге законопроект был принят в первом чтении практически единогласно — при одном воздержавшемся. На подготовку поправок ко второму чтению обычно отводится около месяца.

Гендиректор юридической компании «Митра» Юрий Мирзоев напоминает, что в КоАП РФ нет четкого перечня правонарушений «против интересов РФ». Фактически под это могут попадать «любые составы» — от неуплаты налогов до дискредитации власти. Это создает риски произвольного применения новых норм, предупреждает господин Мирзоев. «Открытая формулировка позволяет произвольно расширять перечень нарушений»,— согласна юрист Наталия Поправко.

Распространение юрисдикции КоАП РФ на иностранцев требует анализа законов зарубежных государств, а попытка привлечь их и релокантов к ответственности может столкнуться с непризнанием юрисдикции РФ другими странами, полагает господин Мирзоев. Наталия Поправко отмечает, что в проекте не проработаны основания для ареста имущества релокантов, порядок обжалования процедуры и ее правовые последствия — например, реализация имущества с торгов и возможность его конфискации. «Законодатель должен определиться: либо прямо указать, что арест может применяться за любые правонарушения, предусмотренные КоАП РФ и совершенные данной категорией лиц, либо указать конкретные нормы КоАП, за нарушение которых можно арестовывать имущество нарушителей»,— считает господин Мирзоев.

Александр Воронов