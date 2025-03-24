Полувагон грузового поезда сошел с рельсов на ж/д станции Волховстрой-1

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи со сходом с рельсов полувагона грузового поезда на станции Волховстрой-1 в Ленобласти. Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел накануне, 23 марта, в 23:08.

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В результате происшествия пострадавших и утраты груза нет, задержек в движении пассажирских поездов не допущено, отмечается в сообщении.

Волховстроевская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее «Ъ-СПб» писал о сходе с рельсов на станции Ушаки в Ленинградской области электропоезда сообщением Малая Вишера — Санкт-Петербург.

Андрей Цедрик