В Севастополе простились с командиром отделения, погибшим в зоне СВО
Жители Севастополя простились с командиром отделения, гвардии рядовым Александром Дроздовским, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева
Александр Дроздовский родился и вырос в селе Туринская Слобода Свердловской области. После школы поступил в Екатеринбургский колледж и получил специальность юриста. Затем он прошел службу по призыву в одной из воинских частей сухопутных войск.
С 2022 года Александр Дроздовский вместе с семьей переехал в Севастополь. В 2024 году он заключил контракт с Министерством обороны России и был направлен в бригаду «Черных гусар» ДНР. Он погиб в Донецкой народной республике.