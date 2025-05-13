В Севастополе простились с командиром отделения, погибшим в зоне СВО

Жители Севастополя простились с командиром отделения, гвардии рядовым Александром Дроздовским, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Александр Дроздовский родился и вырос в селе Туринская Слобода Свердловской области. После школы поступил в Екатеринбургский колледж и получил специальность юриста. Затем он прошел службу по призыву в одной из воинских частей сухопутных войск.

С 2022 года Александр Дроздовский вместе с семьей переехал в Севастополь. В 2024 году он заключил контракт с Министерством обороны России и был направлен в бригаду «Черных гусар» ДНР. Он погиб в Донецкой народной республике.

Алина Зорина