Рособрнадзор отчитался о первых итогах теста по русскому языку для детей иностранцев

Рособрнадзор опубликовал первые итоги тестирования по русскому языку для детей иностранных граждан, поступающих на обучение в российские школы. Соответствующий закон, напомним, был разработан в конце 2024 года и вступил в силу 1 апреля 2025 года. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее приводил данные о том, что 41% детей мигрантов либо не знают, либо плохо знают русский язык, в связи с чем страдает качество обучения остальных учеников.

Оценка за тест выставляется по пятибалльной шкале, для успешного его прохождения ребенку необходимо получить оценку «удовлетворительно» (тройку). Всего, по данным Рособрнадзора, с 1 апреля в десяти регионах было подано 1,7 тыс. заявлений на прохождение тестирования. 81% заявителей получили отказ из-за неправильно собранного пакета документов, неверно указанных данных и отсутствия свободных мест в образовательных организациях.

Всего к тестированию допустили 335 иностранных граждан, 44 из которых уже приняли участие в тестах. Из них 17 человек «не смогли продемонстрировать необходимый уровень владения русским языком», сообщили в Рособрнадзоре, их к обучению не допустили.

Иван Тяжлов