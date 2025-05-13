Более трех тысяч пассажиров перевез «Поезд Дружбы» на майские праздники

Более 3,2 тыс. пассажиров воспользовались «Поездом Дружбы» в майские праздники, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги. Так из Петербурга в Минск проследовали 1,8 тыс. желающих, в город на Неве решили съездить 1,4 тыс. жителей Белоруссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Из города на Неве поезд отправлялся 30 апреля, 3 и 8 мая. В обратном направлении он следовал 1,4 и 9 мая. Отметим, что по пути следования поезд останавливается на таких станциях как Витебск, Борисов, Жодино, Орша, Сольцы и Дно.

В состав «Поезда Дружбы» входят как плацкартные, так и купейные вагоны. Все они оборудованы системами кондиционирования и розетками для зарядки мобильных устройств.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что за время весенних школьных каникул «Поезд Дружбы» перевез по маршруту Петербург — Минск в общей сложности 2,1 тыс. пассажиров.

Андрей Маркелов