Приют в поселке Березовом принял первых бездомных собак

Приют для бездомных животных в поселке Березовом принял 47 собак. Семь питомцев после курса лечения и стерилизации уже обрели новых хозяев среди краснодарцев. Одну чипированную собаку выпустили обратно в привычную среду обитания, сообщил в своем Telegram-канале глава Краснодара Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Учреждение рассчитано на одновременное содержание до 1 тыс. животных. Бездомные собаки находятся в приюте 26 дней, что позволит принимать около 10 тыс. четвероногих ежегодно.

Инфраструктура центра включает склад, душевые комнаты, территорию для выгула и кормокухню. В ветеринарном пункте питомцев лечат, стерилизуют и чипируют. До хирургического вмешательства все животные проходят карантин, а затем размещаются в утепленных вольерах.

Отлов бродячих собак на городских улицах осуществляют сотрудники приюта с использованием трех специализированных автомобилей.

Алина Зорина