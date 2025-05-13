Сбившему насмерть пешехода рыбинцу избрали меру пресечения

Рыбинский горсуд отправил под домашний арест 18-летнего местного жителя, который насмерть сбил пешехода на улице Крестовой. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ярославской области Фото: Прокуратура Ярославской области

12 мая около 13:35 у дома №75 на улице Крестовой 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2121» сбил 40-летнюю жительницу города. Пострадавшая была доставлена в больницу, но скончалась от полученных травм.

«Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу в районе улицы Бородулина, в нарушение ПДД водитель не остановился перед пешеходным переходом, выехал на встречную полосу движения и совершил на наезд на пешехода»,— озвучили в прокуратуре версию следствия.

Водитель обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека). Мера пресечения избрана на 2 месяца.

Алла Чижова