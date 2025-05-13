Все автошколы попадут в единый федеральный рейтинг

Комитет Госдумы по транспорту рекомендовал принять в первом чтении проект федерального закона, который 28 февраля в Госдуму внесло правительство. Власти планируют разработать систему «оценки эффективности» работы автошкол.

«Качество учебных заведений будет оцениваться по определенным показателям, включая итоги сдачи экзаменов, а также аварийные ситуации, в которых оказались выпускники конкретной школы»,—пояснял ранее премьер Михаил Мишустин, анонсируя документ. Рейтинг будет размещаться в сети и будет доступен для всех. «Он позволит значительно повысить качество обучения автомобилистов, снизить количество происшествий и сделает дороги более безопасными»,— пояснял глава правительства.

По данным ГИБДД в России, на конец 2024 года действовало более 7,5 тыс. автошкол, из них 5,9 тыс. готовят на категорию B (легковые автомобили). Если законопроект примут, конкретные критерии и методики оценки образовательных организаций будут разработаны МВД. Ранее проект закона был раскритикован автошколами (см. “Ъ” от 9 апреля), которые уверены, что связи между качеством обучения и аварийностью нет, а ответственность за выдачу прав несет исключительно ГИБДД.

«Полагаем необходимым рассмотреть вопрос о максимально прямом действии норм закона, в том числе отражении критериев оценки качества подготовки автошколами водителей непосредственно в законопроекте»,— написал глава комитета по транспорту Евгений Москвичев (ЕР) в заключении на проект закона.

Иван Буранов