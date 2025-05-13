Где миллион, там и два

Национальный союз защиты прав потребителей предлагает модернизировать механизм внесудебного банкротства физлиц, подняв потолок долга для его применения вдвое — с 1 млн до 2 млн руб. Инициатива объясняется ростом просроченной задолженности физлиц, которая стимулирует их к сокрытию своих официальных заработков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) обратился к Владимиру Путину с просьбой пересмотреть действующие пороги для внесудебного банкротства физических лиц. Речь идет об упрощенной по сравнению с личным банкротством по суду процедуре, доступной сейчас при долгах физлица от 25 тыс. до 1 млн руб. (судебный порядок «начинается» от 500 тыс. руб.).

Напомним, сейчас гражданин, в отношении которого исполнительное производство по взысканию долга окончено из-за отсутствия имущества, может обратиться в МФЦ с заявлением о признании его банкротом. Долги в пределах названных сумм списываются через полгода (если нет оснований для перевода в судебный порядок — например, при появлении информации о наличии у должника имущества). В 2024 году было возбуждено 55,6 тыс. внесудебных банкротств — это более чем втрое больше, чем было в 2023-м (15,9 тыс.). Такой рост объясняется расширением границ для внесудебного банкротства (до ноября 2023 года оно было доступно при долгах 50–500 тыс. руб.).

Как следует из письма НСЗПП (есть у “Ъ”), союз предлагает поднять предельную сумму долга для внесудебного банкротства вдвое, до 2 млн руб. Обоснование — рост просроченной задолженности граждан перед банками, выросшей по итогам апреля уже до 1,4 трлн руб.

Кроме того, количество неплательщиков по кредитам растет в среднем на 4 млн в год.

В работе у Федеральной службы судебных приставов (ФССП), как указано в письме, находится более 25 млн производств о взыскании долгов с физлиц в пользу банков, коллекторов и микрофинансовых организаций. В союзе полагают, что должники не заинтересованы в официальном трудоустройстве, поскольку в этом случае их зарплата будет уходить в погашение задолженности.

Кроме поднятия порога потребители просят президента дать поручение Минюсту проанализировать практику применения десятилетнего объективного срока исковой давности по долгам (максимального срока защиты нарушенного права) и при необходимости подготовить уточняющие изменения. Сейчас, отмечает НСЗПП, если по истечении исковой давности должник в письменной форме признает долг (например, совершает платеж), то ее срок начинает течь заново. «Суды продолжают выносить приказы в пользу коллекторов, ФССП — осуществлять исполнительное производство, а должники даже после истечения объективного срока исковой давности избегают возможности официально получать доходы»,— говорится в письме.

В Минэкономики и Минюсте предложения НСЗПП комментировать не стали, отметив, что не получали письмо, но рассмотрят их при поступлении.

Гендиректор юркомпании «Митра» Юрий Мирзоев полагает, что идея увеличения порога внесудебного банкротства выглядит логичной — из-за инфляции и экономической нестабильности многие заемщики оказываются в сложной ситуации, а порог в 1 млн руб. не покрывает значительную часть кредитных обязательств. Однако, добавляет он, должен соблюдаться баланс интересов потребителей и кредиторов, иначе последние могут столкнуться с ростом невозвратов, что скажется на условиях кредитования.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Олег Пермяков, напротив, идею не поддерживает — кредиторы будут чаще отказывать в выдаче займов до 2 млн руб. при малейших рисках невозврата и закладывать их в стоимость кредита.

По словам Олега Пермякова, действительно, встречаются ситуации, когда по истечении десяти лет, кредитор, не предпринимавший действий для взыскания долга, внезапно «вспоминает» о нем — так часто происходит, когда первоначально кредитором был банк, который обанкротился, а портфель обязательств долго переходил от одного правопреемника к другому и очередной из них решил взыскать долг. Должник, добавляет он, возможно, и хотел расплатиться, но не знал, кому должен и как долг погасить. По мнению Олега Пермякова, разумным будет внести запрет на возбуждение исполнительного производства при бездействии кредитора в течение десяти лет, но с возможностью для должника, заинтересованного в погашении долга, сделать это независимо от срока давности.

Евгения Крючкова