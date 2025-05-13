В Перми подросток напал с ножом на родных

Следователями СК России возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство), сообщила «Ъ-Прикамье» пресс-служба краевого ведомства. По данным телеканала «РЕН ТВ», фигурантом дела выступает 16-летний подросток. Источник издания сообщает, что 12 мая в жилом доме по ул. Коминтерна несовершеннолетний напал с ножом на родных бабушку и дядю. Оба скончались на месте.

«В суд направлено ходатайство об избрании в отношении несовершеннолетнего меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили СУ СКР по Пермскому краю.