Обвиняемому в атаках БПЛА на Ростовскую область и Курск продлили арест

Обвиняемому в атаках БПЛА на объекты Курска и Ростовской области москвичу Марченко продлили срок ареста на полгода, сообщили ТАСС со ссылкой на военный суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Информагентство также сообщает, что Следственный комитет РФ обвинил Эльдара Марченко в атаках на Ростовскую область в 2022 году. Показания на Марченко дали другие фигуранты.

Уголовные дела были возбуждены по ч. 2 ст. 105 (организация массового убийства общеопасным способом организованной группой), ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), ч. 3 ст. 322 (незаконное пересечение границы РФ организованной группой), ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение имущества по мотивам ненависти или вражды), ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный организованной группой с тяжкими последствиями) УК РФ.

В сообщение отмечается, что дело поступило для рассмотрения в инстанцию.

Константин Соловьев