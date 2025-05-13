Диана Шнайдер проиграла четвертьфинал турнира в Риме, в котором вела 7:6, 4:0

Российская теннисистка Диана Шнайдер, занимающая 11-е место в мировом рейтинге, уступила пятой ракетке мира итальянке Джасмин Паолини в четвертьфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 в Риме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

Россиянка взяла первый сет и вела во втором со счетом 4:0, но проиграла шесть геймов подряд, а затем уступила и в решающей партии. Итоговый счет встречи — 6:7, 6:4, 6:2 в пользу итальянской теннисистки. Матч продлился 2 часа 25 минут.

Паолини стала первой полуфиналисткой турнира. Ее следующая соперница определится в матче между американкой Пейтон Стернс и украинкой Элиной Свитолиной.

Финал турнира, призовой фонд которого превышает €6 млн, пройдет 17 мая. В прошлом году обладательницей титула стала польская теннисистка Ига Швёнтек.

Таисия Орлова