Загрязненный песок из Анапы могут утилизировать на спецполигоне в Новороссийске

Оперштаб Кубани рассматривает вариант использования специализированного полигона в станице Раевской для утилизации замазученного песка из Анапы. Речь и потенциальной возможности, ранее подобные заявки о доставке грунта на полигон в ст. Раевскую не направлялись.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал оперштаба Кубани Фото: Telegram-канал оперштаба Кубани

Сейчас специалисты изучают возможность утилизации и обезвреживания загрязненного песка на лицензированном полигоне в ст. Раевской. При положительном решении на площадку вывезут часть замазученного грунта из Анапы.

Доставка и утилизация песка осуществляется исключительно на основании заявок краевого министерства ГО и ЧС.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что просеянный песок из Анапы вывезут на мусорный полигон в Новороссийске. Замазученный грунт прошел очистку с помощью установки «Грохот».

Песок вывезут на мусорный полигон ООО «Терра-Н» и будут использовать для подсыпки очагов возгорания в случае очередных пожаров. Кроме того, песок используют при реконструкции и рекультивации полигона, ремонте внутренних дорог.