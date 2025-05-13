Свыше 15 тыс. аргентинских фанатов не смогут посетить клубный чемпионат мира

Аргентина передала американскому посольству в Буэйнос-Айресе список более 15 тыс. болельщиков, которым будет запрещено посещать матчи клубного чемпионата мира по футболу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Peter Casey-Imagn Images / Reuters Фото: Peter Casey-Imagn Images / Reuters

«Для нас принципиально важно, чтобы ни один болельщик, совершивший преступление на аргентинских стадионах, не получил доступа к этому турниру. С запуска системы Tribuna Segura ("Безопасные трибуны".— ''Ъ'') были выданы ордеры на арест 1166 болельщиков и более 40 административных постановлений, ограничивающих вход на стадионы»,— сообщила министр безопасности Аргентины Патрисия Бульрич, слова которой приводит ESPN.

Турнир пройдет в США с 15 июня по 13 июля. В нем примут участие 32 клуба, в том числе аргентинские команды «Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт».

Таисия Орлова