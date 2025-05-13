На трассе «Нарва» ГАЗель съехала в кювет и врезалась в дерево, водитель погиб

В Кингисеппском районе Ленобласти ГАЗель съехала в кювет и врезалась в дерево. Водитель авто от полученных травм скончался на месте происшествия, сообщили в региональном ГУ МВД.

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По данным полиции, ДТП произошло 13 мая в 10:45 на 129-м километре трассы «Нарва». Причина, по которой 58-летний водитель ГАЗели съехал с дороги в кювет, не установлена. По факту аварии полиция проводит проверку.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Ленобласти мотоциклист разбился насмерть, съехав с дороги в кювет.

Дарья Астанина