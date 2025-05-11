В Ленобласти мотоциклист разбился насмерть, съехав с дороги в кювет

Мотоцикл с двумя пассажирами в коляске слетел в кювет на автодороге Возрождение — Михайловка в Выборгском районе Ленобласти. Водитель погиб, сообщили в региональном главке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

По данным полиции, авария произошла 11 мая в 09:50. По предварительным данным, 44-летний мотоциклист при повороте направо не справился с управлением и съехал в кювет. Мужчина скончался до приезда медиков, двое его пассажиров не пострадали. Полиция проводит проверку.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Ленобласти 22-летняя девушка погибла в ДТП с квадроциклом.

Дарья Астанина