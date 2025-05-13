В краевом парламенте представили итоги исполнения бюджета 2024 года

В понедельник на площадке Законодательного собрания Пермского края состоялись публичные слушания по исполнению бюджета региона за 2024 год. Как рассказала министр финансов Прикамья Екатерина Тхор, доходы региональной казны исполнены в сумме 250,9 млрд рублей, что на 15% выше плановых показателей. Налоговые и неналоговые поступления, по итогам 2024 года, увеличились на 9,4%. Наибольшую долю в структуре налоговых доходов традиционно занимают налог на прибыль организаций и налог на доход физических лиц – 148,9 млрд рублей.

Министр подчеркнула также, что благодаря высокой ставке, установленной Центральным банком РФ в 2024 году (21%), региону удалось в 2,4 раза увеличить доходы от депозитов. Общий объем поступлений от размещенных в прошлом году средств в банке достиг 8,1 млрд рублей.

Исполнение расходной части составило 91,3% от плановых назначений. Большая часть расходов бюджета носит социальный характер. На мероприятия по госпрограмме «Социальная поддержка жителей Пермского края» в 2024 году было использовано около 59 млрд рублей, в том числе 33 млрд рублей – из краевого бюджета. По итогам года освоение составило 98,6%. Как пояснили представители регионального правительства, высокий показатель связан с заявительным характером мер и адресностью оказания поддержки. По результатам прошлого года, каждый четвертый житель Прикамья получил социальную поддержку со стороны государства.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что по итогам прошлого года регион сохранил все свои социальные обязательства и продолжил реализацию инвестпроектов. «Ежегодно увеличиваются поступления в краевой бюджет, в том числе благодаря нашим промышленным предприятиям. Это делает экономику региона стабильной и устойчивой. Приоритетными направлениями расходов в бюджете остались отрасли здравоохранения и образования. Финансирование было направлено в том числе на строительство и ремонт школ, детских садов, медучреждений. Кроме того, на уровне региона сохраняем и индексируем востребованные социальные меры поддержки», – отметил глава региона.

По итогам 2024 года, благодаря перевыполнению доходной части, бюджет исполнен с профицитом в объеме 13,7 млрд рублей. Это позволило второй год подряд не привлекать изначально планируемые средства кредитных организаций. По данным регионального минфина, государственный долг бюджета составил 27,4 млрд рублей. Он полностью состоит из заемных средств федерального бюджета под минимальную процентную ставку– 0,1–3%. По уровню наименьшего госдолга Пермский край занимает первое место среди субъектов ПФО. Парламентарии планируют рассмотреть вопрос об утверждении отчета об исполнении бюджета на ближайшем заседании заксобрания 22 мая.