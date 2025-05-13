Песков: Путин и Трамп не планируют созваниваться до встречи в Стамбуле

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не планируют созваниваться до 15 мая, то есть до встречи делегаций по украинскому урегулированию в Стамбуле, следует из ответа пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Журналисты спросили господина Пескова, планируют ли президенты провести телефонные переговоры в ближайшие два дня. «В настоящий момент таких планов нет»,— ответил Дмитрий Песков.

Дональд Трамп говорил, что рассматривает возможность приехать в Стамбул 15 мая. Его спецпосланник Кит Келлог уточнил, что это зависит от того, приедет ли в Турцию Владимир Путин. Тем временем встречи с российским президентом в Турции ждет президент Украины Владимир Зеленский.

Подробнее — в материале «Ъ» «Стамбулизация обстановки».

Лусине Баласян