Песков: Путин и Трамп не планируют созваниваться до встречи в Стамбуле
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не планируют созваниваться до 15 мая, то есть до встречи делегаций по украинскому урегулированию в Стамбуле, следует из ответа пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Журналисты спросили господина Пескова, планируют ли президенты провести телефонные переговоры в ближайшие два дня. «В настоящий момент таких планов нет»,— ответил Дмитрий Песков.
Дональд Трамп говорил, что рассматривает возможность приехать в Стамбул 15 мая. Его спецпосланник Кит Келлог уточнил, что это зависит от того, приедет ли в Турцию Владимир Путин. Тем временем встречи с российским президентом в Турции ждет президент Украины Владимир Зеленский.
Подробнее — в материале «Ъ» «Стамбулизация обстановки».