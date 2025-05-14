Культповестка

ВЫСТАВКИ

«Путь на Восток. Русские художники в Центральной Азии»

Дата: до 28 сентября Место: Новая Третьяковка

Выставка раскроет значимость путешествий русских художников на Восток и их вклад в развитие модернизма. В экспозиции представлены редкие работы прославленных мастеров: Павла Кузнецова, Беатрисы Сандомирской, Александра Волкова, Кузьмы Петрова-Водкина, Александра Самохвалова, Михаила Курзина и других. Художники, скульпторы и графики шли разными путями, но их объединяло увлечение загадочной Азией. Основу проекта составляет уникальное собрание произведений «восточного» цикла — наиболее полная коллекция Третьяковской галереи, которая впервые демонстрируется в таком объеме.

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С. М. Карпов, «Кузнецы», Самарканд, 1925 год



Мультимедийная выставка «Большая страна»

Дата: постоянная Место: Мультимедийное пространство «Большая страна»

В пространстве «Большая страна» восемь залов. Каждый из них рассказывает историю определенного региона России, показывает его пейзажи и знакомит с местным фольклором. За час мультимедийная выставка расскажет и покажет вулканы Камчатки, глубины Байкала, просторы Васюганского болота, величие Урала и Эльбруса, полноводную Волгу, соленое озеро Баскунчак и сияние Териберки.

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Мультимедийная выставка «Большая страна»



«Дали. Женщины-цветы»

Дата: до 31 августа Место: Городская усадьба князя Голицына

Впервые в России собрано более 80 подлинных работ великого сюрреалиста, раскрывающих его уникальное видение женщины — загадочной и чувственной. Первая часть экспозиции включает иллюстрации Дали к эротической поэзии Ронсара и Аполлинера, а также скульптуры, воплощающие многогранность женской натуры. Но главной сенсацией станет вторая часть — прежде не выставлявшиеся в России работы: семь бронзовых скульптур, среди которых «Почтение моде», «Леди Годива» и «Сюрреалистическое пианино» и две редкие графические серии.

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Выставка «Дали. Женщины-цветы»



ТЕАТР

«Флэшбек 2002»

Дата: 25 мая Место: МХТ им. А. П. Чехова

Спектакль обращается к ностальгии по 2000-м: в одном кармане — томик Мураками, в другом — только что вышедший «Шифр» Пелевина. На сцене царят Eminem и Moby, в кино крутят «Беги, Лола, беги», а суши-бары кажутся окном в экзотику. Именно в этой атмосфере молодой герой встречает ту самую Лену, с которой ему позже приходится расстаться. Но проходит 20 лет — и герои встречаются снова и анализируют, какими стали они сами и мир вокруг. В ролях: Сергей Медведев, Надежда Жарычева и другие.

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Фото: Екатерина Цветкова Спектакль «Флэшбек 2002»

Фото: Екатерина Цветкова

«Цветы для Элджернона»

Дата: 29 мая Место: «Фламенкерия»

Роман Дэниела Киза рассказывает историю Элджернона — мужчины с нарушением развития, который после медицинского эксперимента становится гением, что только ухудшает его жизнь. Постановка Светланы Бутузовой, главные роли исполнили Игорь Савостин и Лили Журавлева.