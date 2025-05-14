Культповестка
Что делать в Москве в мае
ВЫСТАВКИ
«Путь на Восток. Русские художники в Центральной Азии»
Дата: до 28 сентября
Место: Новая Третьяковка
Выставка раскроет значимость путешествий русских художников на Восток и их вклад в развитие модернизма. В экспозиции представлены редкие работы прославленных мастеров: Павла Кузнецова, Беатрисы Сандомирской, Александра Волкова, Кузьмы Петрова-Водкина, Александра Самохвалова, Михаила Курзина и других. Художники, скульпторы и графики шли разными путями, но их объединяло увлечение загадочной Азией. Основу проекта составляет уникальное собрание произведений «восточного» цикла — наиболее полная коллекция Третьяковской галереи, которая впервые демонстрируется в таком объеме.
С. М. Карпов, «Кузнецы», Самарканд, 1925 год
Мультимедийная выставка «Большая страна»
Дата: постоянная
Место: Мультимедийное пространство «Большая страна»
В пространстве «Большая страна» восемь залов. Каждый из них рассказывает историю определенного региона России, показывает его пейзажи и знакомит с местным фольклором. За час мультимедийная выставка расскажет и покажет вулканы Камчатки, глубины Байкала, просторы Васюганского болота, величие Урала и Эльбруса, полноводную Волгу, соленое озеро Баскунчак и сияние Териберки.
Мультимедийная выставка «Большая страна»
«Дали. Женщины-цветы»
Дата: до 31 августа
Место: Городская усадьба князя Голицына
Впервые в России собрано более 80 подлинных работ великого сюрреалиста, раскрывающих его уникальное видение женщины — загадочной и чувственной. Первая часть экспозиции включает иллюстрации Дали к эротической поэзии Ронсара и Аполлинера, а также скульптуры, воплощающие многогранность женской натуры. Но главной сенсацией станет вторая часть — прежде не выставлявшиеся в России работы: семь бронзовых скульптур, среди которых «Почтение моде», «Леди Годива» и «Сюрреалистическое пианино» и две редкие графические серии.
Выставка «Дали. Женщины-цветы»
ТЕАТР
«Флэшбек 2002»
Дата: 25 мая
Место: МХТ им. А. П. Чехова
Спектакль обращается к ностальгии по 2000-м: в одном кармане — томик Мураками, в другом — только что вышедший «Шифр» Пелевина. На сцене царят Eminem и Moby, в кино крутят «Беги, Лола, беги», а суши-бары кажутся окном в экзотику. Именно в этой атмосфере молодой герой встречает ту самую Лену, с которой ему позже приходится расстаться. Но проходит 20 лет — и герои встречаются снова и анализируют, какими стали они сами и мир вокруг. В ролях: Сергей Медведев, Надежда Жарычева и другие.
Спектакль «Флэшбек 2002»
Фото: Екатерина Цветкова
«Цветы для Элджернона»
Дата: 29 мая
Место: «Фламенкерия»
Роман Дэниела Киза рассказывает историю Элджернона — мужчины с нарушением развития, который после медицинского эксперимента становится гением, что только ухудшает его жизнь. Постановка Светланы Бутузовой, главные роли исполнили Игорь Савостин и Лили Журавлева.
Спектакль «Цветы для Элджернона»